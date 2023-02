Temps poussiéreux: Cheikh Tidiane Diédhiou de l'ANACIM donne les causes et alerte... Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Février 2023 à 12:41 | | 0 commentaire(s)| Un temps poussiéreux accompagné par des vents forts sont constatés à Dakar et sur tout le littoral. D'aprés Cheikh Tidiane Diédhiou, prévisionniste à l'ANACIM, cette poussière est liée au renforcement du vent parce qu'il y avait un vent très fort qui a été noté au niveau de la Mauritanie qui est la zone source: "C'est ce vent là qui a soulevé la poussière et elle est arrivé au Sénégal", a t-il expliqué. Il a donné des conseils aux personnes atteintes d'asthme et des maladies respiratoires. Il les invite à éviter de s'exposer car cela peut aggraver leur situation...



