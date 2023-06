Tennis: Roland-Garros : Djokovic se hisse au firmament avec 23 titres du Grand Chelem Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juin 2023 à 22:45 | | 0 commentaire(s)|

AFP : Novak Djokovic est devenu hier à 36 ans le premier homme à remporter 23 titres du Grand Chelem et ce n’est pas Casper Ruud, son adversaire en finale à Roland-Garros qui allait l’en empêcher : le Serbe s’est imposé 7-6 (7/1), 6-3, 7-5. « Ce n’est pas rien pour moi de remporter ici mon 23e […] AFP : Novak Djokovic est devenu hier à 36 ans le premier homme à remporter 23 titres du Grand Chelem et ce n’est pas Casper Ruud, son adversaire en finale à Roland-Garros qui allait l’en empêcher : le Serbe s’est imposé 7-6 (7/1), 6-3, 7-5. « Ce n’est pas rien pour moi de remporter ici mon 23e titre du Grand Chelem parce que ça a été pour moi le tournoi le plus difficile à remporter, alors je suis submergé d’émotions », a déclaré Djokovic en recevant le trophée des mains de Yannick Noah, vainqueur il y a quarante ans. Je suis très heureux de partager avec vous ce moment très spécial pour moi », a-t-il lancé au public qui l’a soutenu comme rarement, en espérant voir cette page de l’histoire du tennis s’écrire sous ses yeux. Parmi les spectateurs, le triple vainqueur Gustavo Kuerten, les stars du foot Kylian Mbappé et Zlatan Ibrahimovic ou encore l’ancien quarterback Tom Brady. Avant même que Djokovic ne reçoive sa coupe, il a reçu les félicitations de Rafael Nadal sur Twitter pour son « incroyable exploit ». Car une quête de vingt ans a trouvé son épilogue : depuis son arrivée sur le circuit professionnel en 2003, Djokovic courait derrière les statistiques de référence établies par ses glorieux adversaires Federer et Nadal. Il leur a ravi la plupart des records mais il restait le principal : celui des titres du Grand Chelem. Record de titres en Grand Chelem : Il veut « continuer à écrire l’Histoire » de son sport Le Serbe Novak Djokovic, lauréat de son 23e titre du Grand Chelem dimanche à Roland-Garros, un record, a indiqué dans la foulée vouloir « continuer à écrire l’Histoire » de son sport, en ajoutant viser un sacre supplémentaire dès Wimbledon le mois prochain. « Je suis très motivé, très inspiré pour continuer à faire l’Histoire de ce sport. Je me sens bien dans mon corps, je me sens bien à jouer au tennis », a réagi Djokovic, en français, au micro de France 2. Et comme on lui demandait si son objectif était désormais de remporter un « 24e, un 25e » titre du Grand Chelem, il a répondu : « Oui, pourquoi pas. Je me sens bien cette année, j’ai gagné les deux Grands Chelems que j’ai joués (Melbourne puis Roland-Garros). Alors pourquoi pas ? ». « Je vais chercher à gagner Wimbledon encore une fois. J’ai gagné les quatre derniers Wimbledon, je me sens bien sur l’herbe », a enchaîné la superstar serbe, qui a remporté au total sept titres sur le gazon londonien. Se tournant vers ses proches en tribunes, il a néanmoins concédé vouloir d’abord « célébrer ça avec toute (son) équipe et (sa) famille ». Il a aussi admis avoir du mal à réaliser la portée de son exploit, lui qui partageait jusque-là le record de titres (22) avec l’Espagnol Rafael Nadal. AFP



Source : https://lesoleil.sn/109352-2/

