Tensions socio-politiques, destruction, pillage d’entreprises: Le patronat sénégalais en conférence de presse, mardi Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juin 2023 à 00:38 | | 0 commentaire(s)|

Le Bureau Exécutif du Conseil National du Patronat du Sénégal (Cnp) se réunira et tiendra ensuite une conférence presse, le Mardi 13 Juin 2023, à 15H00 au siège du Cnp, à Dakar. L’ordre du jour, selon un communiqué, portera sur les tensions socio-politiques, la destruction et pillage des investissements d’entreprises, l’arrêt et ralentissement des activités […] Le Bureau Exécutif du Conseil National du Patronat du Sénégal (Cnp) se réunira et tiendra ensuite une conférence presse, le Mardi 13 Juin 2023, à 15H00 au siège du Cnp, à Dakar. L’ordre du jour, selon un communiqué, portera sur les tensions socio-politiques, la destruction et pillage des investissements d’entreprises, l’arrêt et ralentissement des activités économiques; mais également sur la hausse généralisée des salaires. La conférence de presse se fera en présence des entreprises impactées et ayant subi de

graves préjudices (Banques, Pétrole, Télécommunication et numérique, Grande Distribution, etc.). Le 8 juin dernier, le secteur privé sénégalais avait initié une démarche de paix pour apaiser les tensions et le climat politique. Une délégation d’hommes d’affaires, d’opérateurs économiques, de commerçants et de chefs d’entreprise avait ainsi été reçue par le président de la République Macky Sall.



Source : Source : https://lesoleil.sn/tensions-socio-politiques-dest...

Accueil Envoyer à un ami Partager