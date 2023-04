« Tensions » sur le réseau téléphonique : L’ARTP invitée à jouer la médiation entre Orange et l'Acsif qui contribue à hauteur de 12% du PIB Rédigé par leral.net le Samedi 8 Avril 2023 à 23:01 | | 0 commentaire(s)|





Le RESTIC préconise une tarification spécifique et la facturation en fonction de l’emplacement qui sont des options avantageuses pour les clients, les membres de l’Acsif et les TPE dans les SVA. La grève de l’association des consommateurs (ACSIF) qui avait appelé dimanche dernier à boycotter les services de la société de téléphonie Orange, semble avoir gain de cause. Le rassemblement des entreprises du secteur des TIC (RESTIC) invite « urgemment », dans un communiqué qui nous est parvenu, l’Autorité de régulation des télécommunications et des Postes (ARTP) à créer les conditions d’une solution à l’amiable. Cette tension entre l’ ACSIF et l’opérateur Orange semble causer des désagréments au sein des consommateurs.Au Sénégal, le rassemblement de révéler : « rien que les transferts effectués dans les circuits formels sont chiffrés à plus de 1.390,4 milliards de francs CFA en 2022, soit 12.3% du PIB, et dans ce flux, l’Acsif y contribue pour au moins 400 milliards. C’est donc des acteurs incontournables qu’il faut encadrer ».Le Restic invite l’Artp à revoir toute la régulation sur les services financiers via les canaux numériques pour accompagner et encourager les vocations entrepreneuriales rendues possibles par la forte pénétration de l’internet au Sénégal.Selon le texte, le RESTIC considère l’ACSIF comme un acteur majeur de l’écosystème du numérique et du digital, fait savoir le communiqué qui ajoute que, d’où l’attention de l’autorité de régulation sur leur modèle d’exploitation avec une tarification adéquate et soutenable pour leur viabilité commerciale.Ainsi, reconnaissant l’importance économique de cette association, le RESTIC appelle à son élargissement « urgemment à la catégorie de fournisseur de SVA avec leur offre hybride telecom et finance. »

