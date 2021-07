Tentative d’intrusion à l’arme blanche : L’agresseur du Colonel Assimi Goïta neutralisé et conduit à la sécurité ( vidéo) Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juillet 2021 à 01:52 | | 0 commentaire(s)|

Plus de peur que de mal. C’est ce que peuvent dire le peuple malien et les proches du colonel Assimi Goïta qui a été agressé ce matin à l’arme blanche. Les faits se sont déroulés au moment de la célébration de l’Aïd Al Adha où le président de la transition malienne était venu assister à la fête du sacrifice du mouton à la mosquée de Bamako. Heureusement que l’agresseur qui tentait l’agression avec un couteau, a été finalement neutralisé et conduit devant la sécurité.

