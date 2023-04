Tentative de forfaiture : Le Collectif du syndicat des cadres et employés des Ports du Sénégal, alerte... Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Avril 2023 à 21:16 | | 0 commentaire(s)| Le Collectif du syndicat des cadres et employés des Ports du Sénégal, a alerté ce jeudi, pour éviter un hold-up du Secrétaire général sortant, en complicité avec la Fgts. Ledit collectif qui compte 600 membres disent non à cette tentative de forfaiture. Ils dénoncent le fait que le mandat du secrétaire général sortant, est arrivé à terme depuis 2019. Mais, ce dernier ne veut pas partir. Un nouveau bureau avec 15 personnes a été installé sans la présence de la centrale syndicale ni du directeur du capital humain. Ce qui veut dire selon le collectif, que cette décision n'a aucune valeur juridique.



