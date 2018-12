Terrorisme: Sept Sénégalaises recherchées par le parquet de Dakar

Selon Libération, sept (7) femmes sont sous le coup d’une enquête ouverte par le parquet de Dakar. Ces Sénégalaise établies en Lybie, sont soupçonnées d’appartenir à l’organisation Etat islamique. Il s’agit selon le journal de Ndèye S., Aïcha B., Rama B., Fatoumata C. ; Aïcha D., Ndeye Sokhna M., et Marieme N.



Toutes ces femmes ont un lien commun. Elles sont mariées à des jihadistes sénégalais avec qui elles vivent en Lybie. Le journal renseigne que le nom de la première nommée est revenu plusieurs fois dans le dossier Makhtar Diokhané, présenté comme le parrain de la filière jihadiste sénégalais.



Le parquet de Dakar a ouvert une information judiciaire contre elles pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.

