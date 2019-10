Thé, Café ou Tisanes à quel moment consommer ces boissons ? Si l’on consomme le café et le thé de manière modérée, de nombreux bénéfices pour la santé ont été démontrés par un grand nombre d’études scientifiques. Cette semaine, le nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali explique les bénéfices et risques liés aux boissons chaudes.

Pouvez-vous nous rappeler quels sont les besoins en eau de notre corps ?



Il faut rappeler, une nouvelle fois, que l’eau est la seule boisson qui est indispensable pour le fonctionnement de notre organisme. Chaque jour, de manière naturelle, une grande quantité d’eau s’échappe de notre corps par la respiration, la transpiration ou les urines. Pour rester en bonne santé, il est important de compenser ces pertes par notre alimentation et en plus d’apporter 1,5 litres d’eau en buvant tout au long de la journée. En plus, de cette eau nécessaire à notre hydratation, nous consommons aussi des boissons comme le thé, le café ou la tisane.



Pouvez-vous nous présenter ces trois boissons ?



Le café est une boisson préparée à partir du grain de café qui provient d’un arbuste le caféier. Il y a principalement deux variétés de caféier qui sont cultivés : Coffea Arabica (qui va donner l’arabica) et Coffea Canephora (qui va donner le robusta).



Le thé est une boisson issue de l’infusion des feuilles séchées d’un arbuste de la famille des théacées qui est appelé le théier. Suivant le traitement des feuilles récoltées, on obtient différentes couleurs qui permettent de différencier plusieurs familles de thé : Vert, noire, blanc, jaune ou encore Oolong.



Contrairement au thé ou au café qui sont issus d’un arbuste, les tisanes regroupent une variété très large de préparations réalisées par infusion, décoction ou bien par macération de feuilles, de racines ou encore de fleurs d’un très grand nombre de plantes. On peut citer par exemple : la verveine, la camomille, la citronnelle, le moringa, la menthe, le gimgembre, le kinkéliba ....



Quels sont les bénéfices et les risques liés à la consommation de thé et de café ?



Si l’on consomme le café et le thé de manière modérée, de nombreux bénéfices pour la santé ont été démontrés par un grand nombre d’études scientifiques. Les polyphénols contenus dans le café et le thé (dans le thé vert et le thé noir) et certains autres antioxydants permettraient d’avoir un effet réduisant le risque de maladie de maladies cardiovasculaires, de Parkinson, de maladie d’Alzheimer, de goutte mais aussi de calculs à la vésicule biliaire.



Ils présentent aussi des effets plus négatifs. En effet, le café et le thé entraînent une stimulation du système nerveux central qui peut empêcher de dormir ou engendrer un sommeil de mauvaise qualité. S’ils sont consommés en même temps que le repas, ils entraîneront une réduction des micronutriments et notamment du fer.



Quels sont les bénéfices et les risques liés à la consommation de tisanes ?



La consommation de tisanes présente différentes propriétés positives pour notre organisme. Il est impossible de toutes les citer au vu des milliers de plantes utilisées pour leurs préparations. On peut cependant prendre quelques exemples : la tisane au gingembre aidera la digestion, la valériane aidera pour un meilleur sommeil ou encore la mélisse aidera à réduire l’anxiété. Pour les effets secondaires, on pourra en citer deux principaux. Il faudra éviter chez les femmes enceintes et les hémophiles le ginkgo biloba car il fluidifie le sang. Pour les femmes enceintes, il faudra éviter aussi les tisanes issues de plantes contenant des phyto-œstrogènes, comme la sauge ou encore le ginseng.



Quelles sont vos recommandations de consommation pour ces 3 boissons ?



En dehors des contres-indications, je conseille une consommation de 3 cafés ou thés maximum par jour qui pourront se répartir entre le matin et le début d’après-midi en éloignant un peu la consommation du déjeuner afin de permette la pleine absorption des micronutriments comme le fer. Il faudra éviter le café et le thé à partir de 16h-17h pour éviter un effet sur le sommeil. A partir de cette heure, il sera possible de consommer du thé déthéiné, du café décaféiné ou alors des tisanes relaxantes. Enfin, avant le coucher, il sera possible de consommer une tisane qui favorise le sommeil. Ces boissons sont dites acaloriques c’est-à-dire quelles n’apportent pas de calories à condition bien sûr qu’elles soient consommées sans sucre. Par contre, si du sucre est rajouté, surtout si c’est en grande quantité, ça entrainera une consommation de sucre en excès donc des apports caloriques en excès. Il est donc important de consommer ces boissons sans sucre !









Source: rfi.fr

