Thiamène/ Ziarra annuelle de Mame Massamba Thiam: Fils et petits fils ont dédié la célébration de la 5ème édition à feu Ahmed Iyan Thiam Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juin 2023 à 23:42 | | 0 commentaire(s)| Les fils et petits fils de Massamba Thiam, éparpillés partout dans le monde se sont regroupés en une fédération pour semer les graines de leur grand parent. Comme chaque année la Ziara annuelle, disent-ils, est une occasion pour se rappeler et se remémorer des oeuvres de cet érudit de l'islam. Ainsi, plus de 64 versets du coran ont été récités dans la journée, dont Cheikh Ibrahima Niass est le parrain.



