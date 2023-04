Thiaroye : Le marché est bien approvisionné et les prix des denrées, inchangés Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Avril 2023 à 00:18 | | 0 commentaire(s)| Au marché de Thiaroye, l'oignon et la pomme de terre seront suffisants pour la Korité. D’après les commerçants rencontrés sur les lieux, le marché est bien approvisionné et les prix de ces denrées restent inchangés. Ces derniers renseignent qu’il n'y a pas d'importation. Et, tous les produits proviennent du Sénégal.



Accueil Envoyer à un ami Partager