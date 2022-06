Thierno Alassane Sall ‘raisonne’ Yewwi : « Plutôt que de tirer les conséquences des vices rédhibitoires qui frappent sa liste, elle préfère appeler à un bras de fer dans la rue »

La tête de liste nationale de la coalition AAR SÉNÉGAL s’est prononcé sur cette impasse politique notée suite à ces défaillances de liste qui frappent tout autant Yewwi Askan Wi que la coalition Benno Bokk Yakaar. Thierno Alassane Sall sans langue de bois, regrette amèrement ces pertes en vies humaines de même que les blessures enregistrées lors des affrontements entre forces de l’ordre et manifestants.



Pour le membre de l’alternative pour une assemblée de rupture, les responsabilités sont bien déterminées. « Yewwi Askan, comme Benno Bokk Yakaar sont responsables d’avoir mis la pression sur le conseil constitutionnel pour que le droit ne soit pas dit » a dénoncé Thierno Alassane Sall dans un entretien avec Tv5 Afrique. Le membre de l’opposition insiste toutefois sur la responsabilité des deux coalitions qui ont fait montre de défaillances qui ont conduit à cette situation politique instable.



Toutefois, l’appel à manifester de Yewwi Askan Wi pour la validation de sa liste est toutefois sans fondements : « Après avoir avoué les vices rédhibitoires qui frappent sa liste, Yewwi Askan Wi n’en tire pas les conséquences. Sa liste doit être totalement invalidée et non partiellement tout comme la liste de BBY. Mais Yewwi Askan Wi a préféré en appeler à un bras de fer dans la rue alors qu’elle a avoué à la face du monde les manquements de sa liste qui est frappée d’illégalité » soutient le président de la République des Valeurs.

