Thierno Alassane Sow : "Le Toubab a plus de vision dans nos propres villes que nous-mêmes..."

Thierno Alassane Sall n'a pas été tendre avec les Africains en général, mais particulièrement avec les Sénégalais. A l'en croire, le "toubab a plus de vision dans nos propres villes que nous-mêmes. On ne pense qu'au foncier quand on est au pouvoir, alors qu'en Europe, en Amérique, ils ont gardé intactes leurs plages le long des corniches et ce, depuis 2000 ans". TAS signale le bradage carnassier au Sénégal et interpelle sur les futurs déguerpis du stade Iba Mar Diop, qui doivent recevoir des compenses considérables.



