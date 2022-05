Thierno Bocoum: "Aar Sénégal exige que les élections législatives se tiennent à date échue"

Les listes de Benno Book Yaakaar et de Yewwi sont menacées. Par contre Aar Sénégal a reçu le mercredi 18 Mai, à l’instar des autres listes de candidatures, de la part de la Direction Générale des Élections (DGE) les notifications de corrections des dossiers de candidature en vue des élections législatives du 31 Juillet prochain.





D'après Thierno Bocoum , Porte-parole national de la coalition AAR SÉNÉGAL, "conformément aux dispositions de l'article L179 alinéa 2 du code électoral a transmis à la DGE ce vendredi 20 mai 2022, à travers son mandataire, les régularisations relatives au remplacement des cas d’inéligibilité et aux substitutions de pièces. La coalition AAR SÉNÉGAL s’est jusque-là conformée à toutes les exigences de la loi électorale et dont la rigueur a entraîné notre forclusion dans certains départements pour avoir tenu à respecter les délais. AAR SÉNÉGAL condamne les agissements allant dans le sens de chercher à vouloir tordre le coup à la loi."





AAR SÉNÉGAL prévient qu'elle veillera à ce que la loi soit respectée dans toute sa rigueur notamment sur la question des désistements, de la parité et de la correction des erreurs matérielles. "Aar Sénégal se gardera le droit de réagir à toute compromission sur le dos des populations. AAR SÉNÉGAL exige que les élections législatives prévues ce 31 juillet 2022 se tiennent à date échue."







Source : https://www.exclusif.net/Thierno-Bocoum-Aar-Senega...