Thierno Dieng met en avant, l'Importance des Assises nationales pour le Développement rural

Thierno Dieng, président de l'Alliance nationale pour le Développement rural, a souligné l'importance d'organiser des assises nationales et des états généraux, afin d’étudier, analyser et diagnostiquer efficacement, les besoins du développement rural. Il a insisté sur la nécessité de créer un document structuré, consolidant les doléances prioritaires concernant la santé, l'agriculture et d'autres secteurs clés, pour les présenter de manière organisée aux autorités.



L'Alliance se repose sur ce document pour guider le développement rural de manière coordonnée, en collaborant étroitement avec les autorités étatiques. À moyen terme, l'objectif est de résumer ces urgences dans un dossier détaillé, qui servira de feuille de route, pour stimuler le développement rural et mobiliser le soutien nécessaire des autorités nationales.