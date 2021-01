Thiès / 2e vague Covid-19 : Habib Niang offre 3. 000 masques aux étudiants et appelle à la responsabilité de chacun pour combattre ce fléau. Rédigé par leral.net le Lundi 18 Janvier 2021 à 01:03 | | 0 commentaire(s)|

La coordination des étudiants thiessois de Médina Fall et celles des Universités Alioune Diop de Bambey (UADB) et Iba Der Thiam (UIDT) ont décerné un satisfecit à leur parrain, le responsable apériste Habib Niang. C'était lors de la remise de 3.000 masques à des étudiants thiessois.



Selon ces étudiants, le leader du mouvement "And Suxxali Sénégal" n'a jamais lésiné sur les moyens pour venir à leur secours. Après avoir été sollicité par les étudiants thiessois à Dakar pour un souci de logement, Habib Niang est allé lui même leur chercher un toit dont il a assuré les charges entre autres. Des gestes assez probants du responsable APR et qui marquent toute sa volonté de voir ces jeunes thiessois réussir dans leurs études et relever les défis de demain.



Prenant la parole, Habib Niang a fait appel à la responsabilité des uns et des autres dans la lutte contre cette deuxième vague de la pandémie à coronavirus. D'après lui, "nous ne sommes en guerre contre la Covid-19. J'en appelle à la responsabilité de chacun pour combattre ce fléau."

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Thies-2e-vague-Covid-19-...

Accueil Envoyer à un ami Partager