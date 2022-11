Thiès: Avec 2 machines offertes, le ministre de l'Artisanat renforce l'autonomisation des femmes

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Novembre 2022 à 17:23

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement tel que défini par le Président Macky Sall, le ministre de l’Artisanat et du Secteur Informel, Pape Amadou Ndiaye, a octroyé deux machines de transformation des céréales. Ceci pour appuyer le groupement des Femmes Fass Diom de Thienaba gare dans le département de Thiès. Cet acte renforce l'autonomisation et la promotion des activités génératrices de revenus des familles vulnérables. L'objectif, c'est de renforcer l'inclusion sociale, d'améliorer les conditions de vie des populations afin d'optimiser le potentiel des femmes, des jeunes et des filles en particulier.



Mounirou MBENGUE