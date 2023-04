Thiès : Fatou Kara Thiam distribue des kits alimentaires et soutient la candidature du Président Macky Sall Rédigé par leral.net le Lundi 10 Avril 2023 à 01:49 | | 0 commentaire(s)|

En cette période bénie du mois de Ramadan, la responsable Apériste, Fatou Kara Thiam et chargée de mission auprès du ministre de la femme, a offert des kits alimentaires aux populations et personnes démunies de la cité du rail. Fatou Kara Thiam en a profité pour rappeler qu'elle soutient la candidature du Président Macky Sall en 2024.

Selon elle, "l'engagement du Président Macky Sall pour le développement du Sénégal est sans faille". "Ce que le Chef de l'État a fait pour le Sénégal, aucun président ne l'a fait. Nous souhaitons qu'il continue à gouverner ce pays. La générosité du Président de la République est inégalable et il faut l'approcher pour en avoir la certitude", a-t-elle déclaré. Elle a également invité ses militants et sympathisants à se mobiliser pour l'installation des comités dans les prochains jours. Les bénéficiaires ont magnifié cette initiative avant de lui rappeler leur engagement derrière le Président Macky Sall pour les échéances futures.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Thies-Fatou-Kara-Thiam-d...

