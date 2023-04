Thiès: Habib Niang offre un important "Soukarou Koor" à ses militants et sympathisants Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Avril 2023 à 22:04 | | 1 commentaire(s)| Le responsable de l'Alliance pour la République (APR), Habib Niang, comme à l'accoutumée pendant le mois béni de Ramadan, offre un important "Soukarou Koor" (appui ramadan) à ses militants et sympathisants. Il a distribué à plusieurs centaines de personnes âgées ou en situation d'handicap, des tonnes d'oignons et de pommes de terre. En marge de cette cérémonie, Habib Niang interpelle ses militants et sympathisants à se remobiliser pour préparer l’élection présidentielle de 2024.

