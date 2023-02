Thiès : Le responsable des "Patriotes de l'APR", Modou Fall lance l'installation de son pôle Fahyu, Parcelles, Mbour1 et Mbour2 pour la réélection de Macky en 2024 Rédigé par leral.net le Lundi 20 Février 2023 à 11:04 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de la remobilisation des troupes de la coalition BBY, le leader des "Patriotes de l'APR, focus Macky2024", Modou Fall, s'est rendu dans la zone -Ouest pour lancer l'installation du Pôle de Fahyu, Parcelles Assainies, Mbour1 et Mbour2. Une manière pour lui de réactiver ses bases un peu partout dans la cité du rail, mais surtout dans la zone Ouest qui représente, à son avis, un enjeu de taille pour la prochaine présidentielle 2024. Il en a profité pour magnifier le soutien de ses militants et des populations lors de la venue du Chef de l'État à Thiès. Pour lui, "personne ne peut attaquer le Président Macky Sall sur son bilan, car partout où vous passez au Sénégal vous ne voyez que des projets de Macky Sall". Il est également revenu sur son projet Formalisation, Formation et Financement (FFF) pour davantage appuyer les femmes et les jeunes. Il compte à travers cette initiative travailler pour la réélection du Président Macky Sall en 2024 dès premier tour et avec la manière. Les responsables de l'APR et les jeunes qui ont pris part à la rencontre ont magnifié l'engagement de Modou Fall auprès des populations et derrière le Président Macky Sall.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Thies-Le-responsable-des...

Accueil Envoyer à un ami Partager