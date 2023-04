Thiès : "Nous n'allons jamais laisser notre pays entre les mains de gens qui sèment le désordre, la violence et qui n'ont aucun respect pour nos guides religieux" ( Marième Diop Sylla) Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Avril 2023 à 01:59 | | 0 commentaire(s)|

Pour appuyer les familles de leurs militants et les plus démunies, le collège des femmes de BBY à Thiès a organisé une journée de solidarité. Ces braves femmes unies derrière le Président Macky Sall ont sur fond propre acheté des denrées alimentaires composés de sacs de riz, d'oignons, de pommes de terre etc. Pour maintenir une dynamique unitaire au sein de leur mouvement, ces femmes se cotisent pour soutenir leurs militants et sympathisants en leur octroyant des financements pour leurs activités génératrices de revenus. Selon la coordonnatrice, Mariéme Diop Sylla, leur objectif, c'est de travailler pour la massification du parti pour le compte de leur mentor en direction de la présidentielle 2024. "Nous allons travailler ensemble dans l'unité pour soutenir la candidature du Président Macky Sall en 2024 dans la cité du rail", déclare-t-elle. Et d'ajouter : Car, nous n'accepterons jamais de laisser notre cher pays entre les mains de gens qui sèment le désordre, la violence et qui n'ont aucun respect pour nos guides religieux".

Elle a également lancé un appel au Président Macky Sall pour qu'il soit plus regardant envers leur entité.

