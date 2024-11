Thiès : Pape Doumbia annonce son soutien au Parti Pastef Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2024 à 01:44 | | 0 commentaire(s)|

Le président du mouvement "Thiès Ca Kanam" a officiellement annoncé sa décision de soutenir le Parti Pastef. Pape Doumbia dit mesurer hautement "les enjeux de ces échéances et les conséquences désastreuses d'une cohabitation qui ne ferait que plonger notre pays dans une situation d'instabilité, de blocage et de fragilisation des institutions", a-t-il laissé entendre. "C'est conscient d'un tel risque que j'ai décidé de soutenir la liste du Pastef dirigée par le Pm Ousmane Sonko. Ce choix décisif découle d'une lecture féconde, lucide et profonde du nouveau contexte politique. Je suis d'avis que les sénégalais ne doivent pas cracher sur leur choix historique du 24 Mars". La victoire du Pastef est, selon lui, inéluctable. "Le 17 Novembre ne sera que la confirmation du 24 Mars dernier", a-t-il renchéri. À rappeler que plusieurs personalités dans le département de Thiès dont des maires, des responsables politiques etc..., ont dernièrement rejoint le Pastef pour participer à la victoire de cette formation politique au soir du 17 novembre 2024.

Source : https://www.dakaractu.com/Thies-Pape-Doumbia-annon...

