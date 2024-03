Thiès : Pape Siré Dia, président du Conseil départemental, mobilise ses partisans, pour la victoire d'Amadou Bâ au premier tour

Selon le président du Conseil départemental de Thiès, le mot d'ordre est de privilégier le porte-à-porte, en se rendant dans les différents quartiers de la ville de Thiès, pour sensibiliser les populations sur les enjeux de l'heure.



D'après lui, il s'agira de conscientiser les électeurs par rapport à l'avenir du Sénégal, en leur disant notamment de ne surtout pas " mettre ce pays entre les mains de tâcherons ", mais plutôt de le confier à un homme aguerri de par son expérience et ses compétences, en l'occurrence, le candidat Amadou Bâ.



" Du fait de son parcours, de son vécu, de ses états de service, avec notamment les différentes fonctions qu'il a eu à occuper, ses compétences, ses qualités humaines, d'homme d'État (calme, serein), en réalité entre Amadou Bâ et les autres candidats, c'est sans commune mesure....C'est lui et les autres, car ils ne sont pas de la même catégorie... ", a-t-il fait remarquer.













Mounirou Mbengue