Thiès Procasef: Renforcer les journalistes sur les enjeux de la gouvernance foncière

Le Projet Cadastre et Sécurisation Foncière (PROCASEF) a mené une communication à l’endroit des journalistes pour renforcer leurs capacités sur les enjeux de la gouvernance foncière au Sénégal. Il est question lors de cet atelier de rencontrer les journalistes et des acteurs intervenant sur les questions foncières afin de leur présenter le PROCASEF, d’établir le contact physique avec tous les acteurs, les partenaires…

Selon le coordinateur technique du projet Alain Diouf, ce projet a pour objectif « d’aider à clarifier les occupations illégales au niveau communal mais aussi à sécuriser cette occupation en mettant en place l’ensemble des infrastructures nécessaires à une gestion saine, transparente et équitable du foncier ».

Le projet va aussi intervenir sur l’axe renforcement innovation et dialogue, renforcement de capacité des acteurs de la gestion du foncier pour pouvoir comprendre et pérenniser les innovations dans le cadre du projet.



Mounirou MBENGUE