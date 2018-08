Thiès : Une noix de cola mystérieuse découverte à la cité Lamy fait l’objet d’adoration

C’est au cours d’une cérémonie de mariage que le miracle s’est produit. En effet, une noix de cola extraordinaire a fait l’objet d’une découverte par la famille Fall. Birama Fall s’est rendu compte qu’une cola différente des autres faisait partie des colas qu’il avait reçues.



C’est ainsi qu’il a découvert les noms de Dieu et du prophète Mohamed (Paix et salut sur lui) inscrits de part et d’autre sur une des cola. Emerveillé par la découverte, Monsieur Fall rend grâce au Tout-Puissant d’abord. Il invite ensuite toutes les femmes célibataires qui aimeraient se nouer la corde au cou, de venir bénéficier des bienfaits de cette mystérieuse cols dans la cité du Rail.





Thiesinfo