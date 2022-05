Trois actes de la scène politique sunugaalienne rythment ce début de semaine : les révélations de Niangal à JA ; le rassemblement de Yaw vendredi prochain ; les listes tronquées de Bby et Yaw publiées par la Dge. Des actes qui, bien que n’ayant apparemment aucun lien, sont en réalité d’un seul tenant : une lutte pour le pouvoir dont le tie-break se profile à l’horizon 2024. Quand Prési dit que son travail est loin d’être achevé, pense-t-il au-delà de 2024 ? Il est loisible de le croire, puisque c’est à l’issue des législatives qu’il avisera sur la question. Et c’est là que vient s’imbriquer ces «irrecevabilités» actées par la Dge de liste de titulaires de Yaw et de liste de suppléants à Benno. N’a-t-on pas dépassé l’instant d’recevabilité ? On semble redonner à la Cour Constitutionnel un moyen de décider dans le bon sens, en cassant cet «excès de zèle» de la Dge. Ce qui soignera assurément le blason des sages auprès de l’opinion. En attendant l’avis «éclairé» sur le 3e mandat. Enfin, le rassemblement de Yaw prévu vendredi prochain et qui ne sera sûrement pas autorisé, car pouvant plus jeter un faisceau de lumière sur les manœuvres souterrains qu’occasionner un trouble à l’ordre public. La balançoire !

Waa Ji



Source : https://www.jotaay.net/Tie-break_a25561.html...