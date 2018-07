Tiken Jah Fakoly sur les rejets de candidature: " Que ce qui est arrivé en Côte d’Ivoire serve de leçon aux Sénégalais"

De passage à Dakar dans le cadre de l’Université populaire de l’Engagement citoyen (UPEC), le Reggaeman ivoirien a fait un bref commentaire sur la situation politique du Sénégal.



Tiken Jah Fakoly s’est prononcé dans un entretien accordé au journal « Le Témoin » sur la question qui agite le landernau politique : les candidatures de Karim Wade et de Khalifa Sall.



Sans langue de bois, le chanteur invite le pouvoir à éviter le syndrome ivoirien. «Je souhaite que les prochaines élections soient libres, transparentes et inclusives. Et que ce qui est arrivé en Côte d’Ivoire serve de leçon aux Sénégalais. C’est-à-dire, éviter le rejet de candidatures. Parce quand vous rejetez la candidature de quelqu’un, vous le rendez célèbre. C’est ce qui est arrivé en Côte d’Ivoire. Il y en a qui ont dit : « Alassane Ouattara ne va jamais être président ! » Mais, ils n’ont pas dit InchAllah. Et c’est arrivé ! », dira-t-il.