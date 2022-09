Tivaouane / Gamou 2022: Le MEDDTE Alioune Ndoye a offert un important lot de matériels

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Septembre 2022 à 00:22 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, M. Alioune Ndoye, a effectué une visite à Tivaouane ce jeudi, à quelques jours de la célébration du Mawlid. Le MEDDTE a ainsi remis un important lot de matériel (poubelles, râteaux, brouettes, entre autres) aux autorités locales et au comité d’organisation du Gamou, pour rendre la ville de Hadj Malick Sy, belle et propre afin d’accueillir les fidèles pèlerins.

Il a reçu les remerciements et prières du Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour qui l’a reçu dans ses appartements privés. Le saint homme, après avoir apprécié la visite du MEDDTE et de sa forte délégation à Tivaouane, a formulé des prières pour ces derniers, ainsi que pour le Président Macky Sall.



Mounirou MBENGUE