Tivaouane: Les nombreux mystères d’une découverte macabre

YERIMPOST.COM Tivaouane s’est réveillé ce dimanche 23 août avec un drame familial. Un père de famille, son épouse et leur fille âgée tout juste d’un an ont été retrouvés morts. L’homme aurait tué sa femme et leur enfant avant de se donner la mort, telle est la première hypothèse de cette découverte macabre. Les forces de l’ordre qui se sont transportées sur les lieux du drame n’ont pas donné plus de détails mais ont sollicité le concours de leurs collègues de la police scientifique.

Ce drame familial est entouré de mystères que l’enquête ouverte va tenter d’élucider.

