Tivaouane/Maouloud 2023: Les mausolées des khalifes de Mame Maodo pris d'assaut par les fidèles

Mercredi 27 Septembre 2023

Le Maouloud 2023 est marqué par un événement extraordinaire, alors que des milliers de fidèles ont convergé vers les mausolées des Khalifes de Mame Maodo Malick Sy (RTA) pour y effectuer des recueils et des prières. Les mausolées de Tivaouane, où se trouvent les sépultures des Khalifes, ont été envahis par des pèlerins venus de toutes les régions du Sénégal et même de l'étranger, en cette journée du Gamou. Cette mobilisation massive a créé une atmosphère de ferveur religieuse et de communion spirituelle. À l'intérieur des mausolées, les fidèles se sont rassemblés pour des moments de recueillement profond et de prières. Les chants religieux et les récitations du Coran ont empli l'air, créant une ambiance de dévotion intense. Les pèlerins ont prié pour la paix, la prospérité, et le bien-être de leur nation et de leur communauté.