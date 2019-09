Tomber enceinte avec la pilule: Symptômes, risques Il existe un risque de tomber enceinte avec tout les moyens de contraception,. Quand la grossesse est découverte, il est recommandé de stopper la pilule. Il n'y aurait pas de conséquences de malformation pour le fœtus ni pour la santé de la future maman.





Comment peut-on tomber enceinte en prenant la pilule ?



Aucun moyen de contraception n'est efficace à 100%. Bien prise la pilule a une efficacité d'environ 99%. Il arrive que certaines femmes tombent enceinte en prenant la pilule. Certaines fois, la pilule ne correspond pas aux besoins ni au profil de la femme. Ce phénomène peut arriver en conséquence d'un manque d'information (concernant la première prise, l’enchaînement des deux plaquettes, etc).



"En cas de vomissements survenant dans les 3-4 heures après la prise de pilule il faut en reprendre une car celle-ci a pu être inefficace", recommande le Dr Philippe Mironneau, gynécologue à Dijon. Et de poursuivre : "Les vomissements survenus après des soirées parfois extrêmement agitées notamment en alcool, peuvent parois engendrer des grossesses car la pilule n'a pas manifestement jamais été absorbée."



Quelle fréquence en chiffres ?



L'indice de Pearl, établi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), mesure l'efficacité des moyens de contraception. En tête de ce classement figure le stérilet au lévonorgestrel qui serait fiable à 99,8%. Arrive ensuite la pilule œstroprogestative et la pilule progestative avec 99,7% de fiabilité. Ainsi, 0,3 femmes sur 100 sont tombées enceinte alors qu'elles prenaient ces pilules. Le stérilet en cuivre serait de son côté, sûr à 99,4%. Ces chiffres relèvent de l'efficacité théorique. En pratique, l'efficacité serait de 92%.

Certaines pilules sont-elles plus à risque que d'autres ?



"La quasi-totalité des pilules a le même indice de Pearl. L'indice est à peine plus faible avec les micro-progestatives mais là aussi les grossesses sous pilule sont souvent liées à un oubli ou à une erreur de prise ou à un très grand décalage dans la prise ", détaille le gynécologue.



Quels symptômes quand on tombe enceinte sous pilule ?



Généralement, une femme enceinte sous pilule ne constate pas de saignements. Par contre, elle peut remarquer une sensibilité et une douleur des seins. Elle peut également se sentir davantage fatiguée.



Peut-on tomber enceinte avec la pilule du lendemain ?



"On ne peut pas dire que l'on tombe enceinte avec la pilule du lendemain. Par contre l'efficacité de cette pilule n'est pas de 100%, L'efficacité dépendant malheureusement du moment du cycle où a lieu le rapport potentiellement fécondant et du moment où cette pilule du lendemain a été prise", détaille le Dr Philippe Mironneau.



Peut-on tomber enceinte avec la pilule donnée pendant l'allaitement ?



Environ trois semaines après l'accouchement, le médecin peut prescrire une pilule micro-progestative compatible avec l'accouchement. Par contre, les pilules combinées sont déconseillées. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) conseille un retour à la pilule classique après 6 mois d'allaitement.



Tomber enceinte sous pilule : quels risques ?



Certaines femmes découvrent qu'elles sont enceintes alors qu'elles prennent la pilule. Une découverte qui inquiète souvent. Continuer la pilule malgré la grossesse serait assez fréquent. Il n'y aurait pas de conséquences de malformation pour le fœtus ni pour la santé de la future maman. Evidemment, il est recommandé d'arrêter la pilule dès que la grossesse est découverte.







