Tombon Gueye sur l'annulation de la saison touristique "Les conséquences en vue seront énormes..."

La mauvaise nouvelle est tombée le samedi dernier. A cause de la COVID le Club Med a annulé la saison touristique 2020-2021 dans la station touristique de Cap-Skirring. Le maire Diembéring (Oussouye), Tombon Gueye a réagit suite à cette annonce.



"Pourtant, tout avait l'air de redécoller à la faveur des efforts de l'Etat avec le programme de requalification et reprofilage du Cap-Skirring par le Ministère du tourisme (SAPCO) et l'accalmie qui règne dans la région. En tant que Maire et Président de l'office de tourisme du pôle Casamance, j'accueille cette nouvelle comme une catastrophe qui me tombe sur la tête comme un couperet de guillotine car c'est le cœur de notre économie qui est frappé de plein fouet" regrette le maire de Djimbéring.



Le tourisme est l'activité principale dans cette commune située dans le département d'Oussoye. Le maire prévient que les conséquences en vue seront énormes et n'épargneront aucun secteur économique et la viabilité de notre collectivité territoriale en subira une redoutable estocade.



"Cette situation appelle de notre part, des réflexes de survie en comptant sur notre foi, notre aptitude à la résilience par un mental d'acier et esprit créatif pour vivre cette situation avec stoïcisme et responsabilité. J'en appelle à la solidarité des partenaires de la commune, au premier chef desquels, l'Etat, les ONG, le secteur privé local", peut-on lire sur la page du premier magistrat de la commune de Djimbéring.



Face à cette situation, Tombon Gueye convie les acteurs au Débat d'Orientation Budgétaire du Samedi 21 novembre "pour un budget de riposte covid qui nous permettra d'amorcer la résilience par une réadaptation et reconversion."

Source : https://www.exclusif.net/Tombon-Gueye-sur-l-annula...