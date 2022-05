Top 10 des sites web les plus visités de 2021 à Avril 2022 : SENEWEB et DAKARACTU ont dominé le web Sénégalais. Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mai 2022 à 16:55 | | 0 commentaire(s)|

Amazon a fermé définitivement le 1er Mai 2022, Alexa.com, son système de classement des sites Web et outil d’analyse des concurrents (Alexa Rank/Traffic Rank).



Pour rappel, Alexa Internet est une filiale d’Amazon qui existe depuis 25 ans. Elle est connue pour son système de classement mondial utilisant les données de trafic de ses partenaires pour classer les sites Web selon leur popularité. Outre ce classement des sites Web, Alexa.com propose également plusieurs outils de référencement et d’analyse de la concurrence pour ses abonnés payants.

Mais Amazon a déclaré dans un document que cette plateforme ne sera plus disponible à partir du 1er Mai 2022. Ainsi donc, les données qui étaient disponibles avant le début de la suppression de ces mêmes données, rendent compte du classement des sites les plus visités de 2021 à Avril 2022.



Au Sénégal les médias d'information, SENEWEB et DAKARACTU ont dominé le WEB Sénégalais et sont suivis de Wiwsport.com. Ce classement au niveau national est dirigé par Google.com suivi de Youtube. Voici le top 10 des sites web les plus visités au Sénégal de 2021 à Avril 2022 :



1 - Seneweb.com (3e)

2 - Dakaractu.com (7e)

3- Wiwsport.com (9e)

4 - Sanslimitesn.com (10e)

5 - Senego.com (12e)

6 - Buzzsenegal.com (13e)

7 - Senenews.com (18e)

8 – IGFM (22e)

9 – LERAL.NET (23e)

10 – APS.sn (28e)

11-Senegal7.com (31e)























www.dakaractu.com



Source : https://www.dakaractu.com/Top-10-des-sites-web-les...

