Touba/ Après sa visite aux ouvrages de récupération des eaux de pluies : Cheikh Tidiane Dièye satisfait de l'avancement des travaux Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Février 2025 à 14:36 | | 0 commentaire(s)| Le ministre en charge de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye se dit satisfait de l'avancement des travaux. Comme pour dire que les inondations seront de mauvais souvenirs pour l'hivernage à venir. Keur Niang, Ngélémou, Keur Kabou. Les abords de la Grande mosquée et de la devanture de la Mairie ont été les principaux points visités. Il s’agit d’une anticipation pour parer à toutes éventualités.

Ainsi, la sempiternelle question de l'eau potable de Touba et de la nappe a été l’ordre du jour. Pour ces dernières questions, le ministre le Projet de transfert d'eau douce de Lac de guiers à Touba est sur la bonne voie. Et, les dégâts de la nappe seront bientôt résolus.

