Touba: Balla Moussa Fofana ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires invite les populations de la cité religieuse à maintenir cet élan de propreté et de civisme

À Touba, les populations sont sorties massivement pour nettoyer et curer les canalisations dans le cadre de l'initiative "Setal Sounou Rew". Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, Balla Moussa Fofana, présent sur les lieux a invité les populations de la cité religieuse à maintenir cet élan de propreté et de civisme.







