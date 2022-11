Touba / Hivernage : S. Bara Bousso satisfait, exhorte l'Etat à livrer tôt les engrais

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Novembre 2022 à 07:14 | | 0 commentaire(s)|

Serigne Bara Bousso, le président de l'Union des Coopératives Agricoles de Diourbel, s'est prononcé au micro de Leral, pour donner son point de vue sur la situation agricole au terme de cet hivernage qu'il juge "satisfaisant, hormis quelques zones où les récoltes ne sont pas fameuses", dont une partie du Nord et de l'est, à l'en croire. Profitant de l'interview, Serigne Bara Bousso à rappelé à l'Etat, la distribution en temps opportun de l'engrais et souhaité aussi la bienvenue aux opérateurs étrangers comme les Chinois.