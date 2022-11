Tourisme et Loisirs: Mame Mbaye Niang, budget voté, rabat le caquet à ses détracteurs Rédigé par leral.net le Mardi 22 Novembre 2022 à 06:57 | | 0 commentaire(s)| Le ministre du Tourisme et des Loisirs Mame Mbaye Niang qui a fait face aux députés ce lundi à l'Assemblée Nationale pour le vote de son budget de l'année 2023, a bien défendu son département. Le budget de 8milliards 692 millions 891mille 127 francs CFA a été voté par les députés. Après l’adoption, le Ministre du Touriste et des Loisirs Mame Mbaye Niang dit satisfait et estime que son budget dépasse largement le chiffre donné car tous les ministères participent directement ou indirectement au développement du Tourisme avec leurs réalisations



Accueil Envoyer à un ami Partager