Tournée d'évaluation des opérations pré-hivernage: L'Onas anticipe sur les effets des inondations

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Juin 2023 à 14:55 | | 0 commentaire(s)|

L'Office national de l'Assainissement du Sénégal a entamé une tournée d'évaluation des opérations pré-hivernage dans la région Nord. Ceci entre dans le cadre de l'exécution du projet "Fegou dieum nawet". Ainsi, Saint- Louis, Richard-Toll et Louga, ont été visités par Mamour Diallo et son équipe. Un important lot de matériel a été offert au comité régional, pour faire face aux inondations. "Nous leur avons offert un camion hydrocureur, des motopompes, des électropompes, des équipements.. Nous voulons montrer aux populations, à travers ce geste, que les autorités sont là pour elles", a déclaré le Directeur de l'Onas, Mamour Diallo. Le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a, au nom de la population saint-louisienne, exprimé sa joie. "Nous ferons tout notre possible pour soutenir le projet", a affirmé M. Faye.