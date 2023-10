Tournée économique du Premier Ministre Amadou Ba: Accueil populaire à Ross Béthio et Dagana Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Octobre 2023 à 18:03 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre de sa tournée économique qu'il mène dans la partie Nord du pays, le premier ministre Amadou Ba était à Ross Béthio et Dagana. Cette forte mobilisation, constate-t-on, n'a pas manqué d'émerveiller le premier ministre. Ainsi, il a été accueilli en grande pompe par les populations et le maire de la Commune de Ross Béthio, Fally Seck. L’édile de la Commune de Ross Béthio a profité de l'occasion pour rassurer le candidat de BBY de la détermination des populations de sa localité à la prochaine élection présidentielle de février 2024.



