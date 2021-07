Tournoi de la Fraternité: Diagnon déroule le tapis rouge à Me Diockou Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Juillet 2021 à 21:03 | | 0 commentaire(s)|

Les populations du village Diagnon ont perpétuité une tradition. La localité dans la commune d’Adèane organise chaque année une compétition sportive aux lendemains de la fête de Tabaski.



Cette année, les organisateurs ont porté leur choix sur Me Pape Mamaille Diockou comme parrain, l’avocat international empêché, a été dignement représenté à la cérémonie finale du mini-tournoi. Pour Habib Ly, un membre de la délégation du parrain, ce choix des populations de Diagnon n’est pas fortuit.



" j’ai apporté mon soutien à Pape Mamaille Diockou parce que dans ces périodes de développement local, les communes ont besoin de personnes ressources, des personnes compétentes, des personnes qui pourront faire bouger les choses et je me suis rendu à l’évidence que Pape Mamaille Diockou a le meilleur profil. D’abord en tant que juriste, il connaît les textes de la décentralisation".



Ce professeur des sciences au lycée de Barghi a fait le déplacement pour encourager les populations de la commune d’Adèane à soutenir la candidature du jeune leader. En tant l’un des premiers à élire l’actuel maire en 2000, habib, avait décidé à un moment donné de se retirer des activités politiques au niveau de la commune à cause d’une gestion opaque de la municipalité.



Il indique qu’il est aujourd’hui de retour dans la scène politique pour un nouveau challenge au côté de l’avocat » les communes c’est surtout par la coopération internationale qu’on peut espérer le développement. Nous savons que nos petites communes n’ont pas suffisamment de recettes donc, un maire comme Pape Mamaille Diockou apportera beaucoup pour la commune d’Adèane, vu ses relations. En dehors de cela c’est le leadership qu’il incarne, il était conseiller juridique du président Abdoulaye Wade et il est aussi inclusif dans sa démarche pour ces différentes raisons nous le soutenons » précise Habib Ly.



La délégation conduite par Madihou Sané se dit rassuré vu la mobilisation des populations de Diagnon. « On a été satisfait parce dès notre arrivé; malgré qu’il ait des invités d’honneur (en l’occurrence ibrahima Diedhiou, maire d’Adèane ndlr) on a sentis que notre délégation s’est imposée. On a eu à rencontrer les chefs religieux, le chef de village de Diagnon qui ont béni la candidature Pape et ce n’était pas difficile parce qu’il connaissaient déjà Pape. Nous avons vu que Diagnon sera derrière Me Pape Mamaille Diockou » a déclaré le professeur de sciences physiques.



Le chef de la délégation, Madihou Sané d’ajouter que : "Pape Mamaille Diockou est quelqu’un qui s’est toujours inscrit pour le développement de la commune d’Adèane et aujourd’hui il a fini de montrer ses ambitions pour cette commune. Face à cet événement que Diagnon nous a appelé à travers un tournoi d’union et de fraternité bel et bien organisé par (Térry Kafo) que je félicite vraiment. Je me réjouis de cette organisation et je les remercie au nom de Pape Mamaille".



Depuis une dizaine d’années, les jeunes de Diagnon organisent ce tournoi. Le coordinateur de Térry Kafo affirme que » le choix porté sur Pape Mamaille Diockou n’est pas gratuit. "Pape Mamaille Diockou a beaucoup œuvré dans le village de Diagnon, surtout dans la commune d’Adèane. Il est toujours avec nous que ce soit physiquement ou financièrement, dans les moments de joie comme de tristesse. Il n’est plus quelqu’un qu’on doit présenter » a fait savoir Lansana Mané.



Le candidat déclaré a financièrement appui la grande mosquée de Diagnon en cours de construction. Pour une énième fois Pape aussi répondu à l’appel, il a honoré tout



Source : Livetv





Source : Source : https://www.exclusif.net/Tournoi-de-Fraternite-Dia...

Accueil Envoyer à un ami Partager