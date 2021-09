Trafic de certificats et passeports, "procès fictifs": La Saga des faussaires à col blanc Du trafic des certificats de nationalité en passant par les "procès fictifs" à l'affaire des passeports diplomatiques, l'on peut s'inquiéter de l'impunité des faussaires à col blanc s'indigne Libération.

Selon le journal, procès fictifs, libération frauduleuse d'Abdou Fall incarcéré pour viol sur mineure, réductions de peines... Amadou Lamine Diagne, ou le "faiseur de miracles" qui a laissé des traces au bureau enrôlement du parquet général de la Cour d'appel de Dakar.



En fuite depuis 2019, Abdoul Ahad Diagne, l'archiviste du service des Affaires civiles et du Sceau qui "réparait" les nationalités.



Son réseau a "vendu" la nationalité sénégalaise au Syrien Ahmad Alhomsi inculpé en février 2021 pour activités terroristes présumées.

