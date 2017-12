Trafic de visas : L’animateur de la radio Rewmi Fm et ses co-accusés risquent des peines d’emprisonnement d’un an à six mois ferme L’animateur de la radio Rewmi Fm, Ismaila Sène dit Lami, le rappeur Ibrahima Dieng, Mamadou Lamine Guèye, Mamadou Moustapha Samb, Amy Sène ont comparu ce vendredi devant le tribunal des flagrants délits de Grande Instance de Dakar, pour des faits de tentative d’escroquerie, faux et usage de faux en écriture privée et complicité de ces chefs.

Le 14 novembre dernier, le Président du Groupe Promo Consulting, Papa Mbagnick Diop a déposé une plainte au niveau de la Division des Investigations Criminelles contre son ex-employé, Mamadou Moustapha Samb et la nommée Ami Sadio pour faux et usage de faux.



En effet, ces derniers s’étaient présentés au niveau de l’Ambassade de la France pour formuler des demandes de visas en qualité de travailleurs dans l’un des démembrements de son groupe de presse, à savoir la radio Rewmi Fm. Et ceci, sur la base d’un ensemble de dossiers que le groupe aurait introduit pour se faire représenter au Grand Bal du Bercy par les deux mis en cause.



Devant les enquêteurs, l’ancien communicateur traditionnel de la radio, Mamadou Moustapha Samb et la jeune restauratrice Amy Sadio qui ne se connaissent même pas, mouillent à travers leur déclaration, l’animateur de la radio, Ismaïla Sène. « C’est Ismaïla Sène qui m’a demandé de lui remettre les ordres de missions de mes précédentes couvertures du concert, ainsi que mon attestation de travail, l’assurance de voyage, la réservation d’hôtel et mon certificat de mariage.



Avec ces documents, il m’avait assuré de tout faire pour que j’effectue le déplacement et couvrir le concert. Quelques jours après, il m’a remis lesdits documents en contrepartie de la somme de 10 mille francs Cfa que j’ai déposée à l’Ambassade de la France, après avoir pris un rendez- vous », allègue Mamadou Moustapha Samb.



Lui emboîtant le pas, Amy Sadio soutient qu’elle a connu Ismaïla Sène par l’intermédiaire de son ami, Mamadou Lamine Guèye. Et en compagnie de ce dernier, affirme-t-elle, elle s’est rendue à son domicile pour signer les documents, dont elle ignorait la nature. Et, une fois l’obtention du visa, elle devait payer 3 millions 500 francs Cfa.



Interpelé à son tour, Ismaïla Sène soutient que les documents ont été établis par une certaine A. Nd. Après une confrontation avec cette dernière, il se rétracte en déclarant qu’il n’a confectionné que les documents d’Ami Sadio.



Mamadou Lamine Guèye quant à lui, déclare qu’il ne savait pas que les documents sont faux, parce qu’il a connu Ismaïla Sène par l’intermédiaire de son ami rappeur, Ibrahima Dieng.



A son tour, Ibrahima Dieng précise que c’est Ismaïla Sène qui lui avait demandé de lui trouver, deux individus qui désirent voyager en Europe. Et sur ce, il s’en est ouvert à Mamadou Lamine Guèye, avant que ce dernier, ne s’approche de la dame Ami Sadio qui avait un de projet de voyage.



Et une perquisition effectuée dans le domicile de ce dernier, a permis également d’y retrouver d’autres faux documents.



Devant le tribunal des flagrants délits ce vendredi, les prévenus réitèrent les mêmes déclarations. Excepté Ismaïla Sène qui cherche à se disculper, en soutenant que les faux documents ont été établis par un certain Niane qui est parti en France.



Dans son réquisitoire, le parquet a requis deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme contre Ismaïla Sène pour tentative d’escroquerie et faux et usage de faux.



Quant aux nommés Mamadou Moustapha Mbaye, Mamadou Lamine Guèye et Ibrahima Dieng, la représentante du Ministère public a requis un mois d’emprisonnement ferme contre eux. Le premier nommé pour usage de faux et les deux derniers, pour complicité. Et six mois, assortis de sursis contre Ami Sadio pour usage de faux.



La défense d’Ismaïla Sène a par ailleurs, plaidé pour l’acquittement au bénéfice du doute. Et, à titre subsidiaire une application bienveillante de la loi.



Les conseils de ses co-accusés ont plaidé la relaxe. D’après les robes noires, leurs clients ne connaissaient pas les tenants et les aboutissants de la nature des documents que l’animateur avait confectionnés.



L’affaire a été mise en délibéré.









