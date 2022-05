Trafic international de drogue - Extradé aux É.-U., le trafiquant « Otoniel » plaide non coupable Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Mai 2022 à 00:30 | | 0 commentaire(s)|

Le plus grand narcotrafiquant de Colombie, « Otoniel », chef du cartel Clan du Golfe, a plaidé non coupable jeudi devant un tribunal fédéral de Brooklyn des accusations de trafic international de cocaïne qui pèsent sur lui, après son extradition aux États-Unis.



Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, 50 ans, a notamment été inculpé de direction d’entreprise criminelle entre juin 2003 et octobre 2021 et d’association internationale de malfaiteurs en vue de fabriquer et distribuer de la cocaïne avec l’intention de l’exporter illégalement aux États-Unis, avait indiqué un peu plus tôt le procureur fédéral de Brooklyn Breon Peace.



Il a comparu devant la juge fédérale Vera M. Scalon menotté et vêtu d’une combinaison orange comme les portent les détenus dans les prisons américaines. La juge a décidé de le placer en détention provisoire et la prochaine audience a été fixée au 2 juin.



Lors d’une conférence de presse qui se déroulait peu avant l’audience, le procureur a évoqué « l’un des caïds de la drogue les plus dangereux et les plus recherchés au monde ». « Il supervisait une armée de sbires qui assassinaient, enlevaient et torturaient des victimes, y compris des membres des forces de l’ordre et de l’armée colombiennes », a ajouté Breon Peace.



Les États-Unis accusent M. Usuga et le Clan du Golfe d’avoir introduit illégalement plusieurs dizaines de tonnes de cocaïne. Il était la personne la plus recherchée de Colombie jusqu’à ce qu’il soit arrêté en octobre dernier dans le nord-ouest du pays après une opération militaire massive. (AFP)





