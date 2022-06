Transport routier : Les Syndicats menacent d’aller en grève pour non-respect des accords par l’État.

Les fidèles musulmans risquent de connaître une Tabaski mouvementée en raison de la grève en vue des transporteurs routiers dès le 1er juillet.



En assemblée générale, aujourd’hui, au siège de la CNTS, le cadre unitaire du syndicat des transports routiers du Sénégal a fait le point sur l’état d’avancement des accords conclus avec l’État et leur application effective sur le terrain.



Dans cet entretien, El Hadj Abdou Karim Seck, Conseiller technique de Alassane Ndoye, Secrétaire général national du Syndicat national des travailleurs des transports routiers du Sénégal affilié à la CNTS fait le point sur l’application des accords et dénonce le non-respect de certains points cruciaux des accords et menace d’aller en grève dès début juillet et un préavis sera déposé.

