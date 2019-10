Tribunal - Dépôt de la plainte de Mamour Diallo contre Ousmane Sonko: Me El Hadj Diouf acculé et traité de tous les noms d’oiseaux Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2019 à 13:29 | | 0 commentaire(s)|

Le dépôt de la plainte contre Ousmane Sonko au bureau du juge, n’a pas été de tout repos pour l’avocat, Me El Hadj Diouf. Après quelques temps passés dans le bureau du juge, Me Diouf est sorti pour parler à la presse.



Mais il s'est heurté à la présence de Guy Marius Sagna et des membres de France/Dégage au Tribunal. Ces derniers, se défoulant de manière acharnée, ont saboté les échanges entre El Hadji Diouf et les journalistes.



Me Diouf a été traité de tous les noms d’oiseaux. Et, à force de faire des répliques, il a fini par retourner dans le bureau du juge.



Ainsi, les journalistes sont restés sur place, guettant à nouveau, sa deuxième sortie du bureau du juge.

