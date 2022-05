Trois ans sans salaire à l'Aps : Bamba Kassé, SG du Synpics, reçoit le soutien de ses pairs.

Ahmadou Bamba Kassé reçoit depuis hier le soutien de journalistes et de citoyens suite à sa situation exécrable à l'Aps, son lieu de travail. Le directeur général de l'agence de presse sénégalaise (APS) lui a en effet coupé son salaire depuis trois ans et interdit de travail.



Depuis lors, le journaliste est resté coi tout simplement, se contentant de son statut de secrétaire général du syndicat national des professionnels de l'information et de la communication (SYNPICS).



Cette sympathie notée depuis mardi soir 3 mai envers le défenseur des hommes de médias est la résultante de son discours accrocheur et captivant à la salle des banquets du palais de la République à l'occasion de la remise des cahiers de doléances au chef de l'État. Coïncidence ou ironie du sort, le dépôt des cahiers de doléances coïncide avec la journée de la liberté de presse.



Occasion bien saisie pour Bamba de plaider pour les reporters mais aussi de présenter sa situation difficile au président de la République qui après avoir été séduit par le contenu et la richesse du discours, l'a appelé pour échanger avec lui avant de lui demander de lui laisser son discours. Il enregistre ainsi depuis hier, un soutien multiforme de toute la corporation.

Son retour à la maison de l'Aps est réclamé par ses pairs, ce qui n'a pas laissé le président insensible à son sort...

Source : https://www.dakaractu.com/Trois-ans-sans-salaire-a...