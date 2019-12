Trois remèdes pour arrêter le hoquet rapidement

Le hoquet est une contraction involontaire du diaphragme, muscle situé sous la cage thoracique qui participe à la respiration. Pour vous en débarrasser voici des astuces faciles cependant certaines paraissent plus efficaces que d’autres.



Un verre d’eau chaude



Buvez rapidement, d’un trait un verre d’eau chaude. La chaleur apaiserait et détendrait le diaphragme.



Le vinaigre de cidre



Prenez une cuillère à café de vinaigre de cidre. Son goût pourrait aider à arrêter le hoquet dans son élan.



Le miel



Avalez une cuillère à café de miel peut changer le rythme de votre respiration, ce qui calme le nerf vague et aide à arrêter le hoquet.



NB: Si le hoquet ne s’arrête pas, ou s’il se reproduit fréquemment, consultez votre médecin.













Mam Dieng

