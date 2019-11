Trois solutions pour blanchir naturellement vos dents

Voici quelques astuces pour avoir des dents plus blanches avec des produits sains et naturels aux propriétés antibactériennes.



Le vinaigre de cidre de pomme



Brossez-vous les dents avec 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre afin d’essayer d’enlever les taches, puis gargarisez-vous avec une gorgée de ce produit pour vous rafraîchir l’haleine et tuer les bactéries autour de vos gencives.



Le bicarbonate de soude et le jus de citron



Mélangez 1 cuillère à café de jus de citron avec du bicarbonate de soude pour en faire une pâte. Brossez -vous les dents avec.



L’huile de coco



Faites un bain de bouche à l’huile pendant quelques minutes. Cela permet de réduire la formation de plaque dentaire et l’apparition de maladies gingivales.











Mam Dieng

