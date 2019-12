Trois véritables sources végétales d'acides gras Oméga-3

Les acides gras oméga-3 apportent d’importants bienfaits pour la santé de l’organisme. Voici des aliments riches en acides oméga-3 à inclure dans notre alimentation pour être en bonne santé, prévenir de futures maladies et réduire de manière considérable le risque cardiovasculaire.



Huile de lin



L’huile de lin est composée de 75 % d’oméga-3 et de 25 % d’oméga-6. C’est un aliment très important pour le métabolisme des prostaglandines, régulateurs de l’inflammation. Une cuillère à soupe apporte près de 7 grammes d’oméga-3. C’est ainsi l’une des sources végétales d’acides gras oméga-3 les plus importantes.



Noix



Les noix possèdent un ratio équilibré 5 pour 1 entre oméga-3 et oméga-6. Avec 14 noix -environ 60 grammes, on couvre 50 % des besoins quotidiens en oméga-3.



Avocat



Cet aliment est une importante source végétale d’acides gras oméga-3 et il permet de faire baisser le taux de "mauvais cholestérols". Voici une bonne raison de se régaler avec l’avocat.











Mam Dieng

