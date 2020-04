Accueil Envoyer Partager sur facebook Trump pense à la lumière comme remède, mais aussi comme désinfectant, ce qui est dangereux Rédigé par Hacker Fofana le 24 Avril 2020 à 18:53 Lors d'une réunion d'information, la présidente a fait la promotion de traitements non éprouvés et a demandé à la Dre Deborah Birx si elle avait entendu parler du succès de la lumière solaire comme outil contre les virus.

Le président Trump a longtemps placé ses espoirs sur les pouvoirs de la lumière du soleil pour vaincre le virus Covid-19. Il est revenu sur ce thème lors du briefing sur le coronavirus de la Maison Blanche jeudi, faisant venir un administrateur scientifique pour étayer ses affirmations et théorisant avec impatience les traitements impliquant l'utilisation de désinfectant domestique qui seraient dangereux s'ils étaient placés à l'intérieur du corps, ainsi que le pouvoir du soleil et de la lumière ultraviolette.

Après que l'administrateur, William N. Bryan , chef de la science au Département de la sécurité intérieure, a déclaré au briefing que l'agence avait testé comment la lumière du soleil et les désinfectants - y compris l'eau de Javel et l'alcool - pouvaient tuer le coronavirus sur les surfaces en aussi peu que 30 secondes , un M. Trump excité est retourné au pupitre.



"Supposons que nous frappions le corps avec une énorme lumière - que ce soit une lumière ultraviolette ou simplement très puissante", a déclaré M. Trump. "Et je pense que vous avez dit que cela n'a pas été vérifié, mais nous allons le tester?" a-t-il ajouté en se tournant vers M. Bryan, qui était retourné à son siège. "Et puis j'ai dit, en supposant que vous apportiez la lumière à l'intérieur du corps, soit à travers la peau, soit d'une autre manière."



Apparemment rassuré que les tests qu'il proposait aurait lieu, M. Trump a ensuite théorisé sur les avantages médicaux possibles des désinfectants dans la lutte contre le virus.



"Et puis je vois le désinfectant là où il le fait tomber en une minute - une minute - et est-il possible de faire quelque chose comme ça par injection à l'intérieur, ou presque un nettoyage?" Il a demandé. "Parce que vous voyez qu'il pénètre dans les poumons et qu'il fait un nombre énorme sur les poumons, il serait donc intéressant de vérifier cela."



Les experts avertissent depuis longtemps que les lampes ultraviolettes peuvent nuire aux humains si elles sont mal utilisées - lorsque l'exposition est à l'extérieur du corps, et encore moins à l'intérieur. Le lien entre la lumière ultraviolette et le cancer de la peau est bien établi. L'eau de Javel et d'autres désinfectants peuvent tuer les microbes, mais ils peuvent également tuer les humains s'ils sont avalés ou si les fumées sont trop puissantes. C'est pourquoi les bouteilles d'eau de Javel et d'autres désinfectants portent des avertissements précis sur les dangers d'ingestion.



Les commentaires de M. Trump ont déclenché une explosion d'avertissements sur les dangers de tout remède improvisé. Des responsables de la gestion des urgences dans l'État de Washington ont publié un avertissement sur Twitter . "S'il vous plaît, ne mangez pas de gousses de marée et ne vous injectez aucun type de désinfectant", ont-ils écrit, avant d'exhorter le public à se fier uniquement aux conseils médicaux officiels concernant Covid-19. «N'aggrave pas une mauvaise situation.» Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Coronavirus Live Updates: les entreprises géorgiennes commencent à rouvrir; La FDA émet un avertissement sur les médicaments antipaludiques Isoler les malades à la maison, l'Italie stocke des tragédies familiales