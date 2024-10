Tunisie : Kais Saïed donné vainqueur de la présidentielle, à plus de 89% (Sondage sorti des urnes) Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Octobre 2024 à 21:33 | | 0 commentaire(s)|

Le président sortant Kais Saied est donné vainqueur, avec plus de 89% des voix lors de l'élection présidentielle, qui s'est déroulée dimanche en Tunisie, selon un sondage sorti des urnes, diffusé par la télévision nationale Wataniya.



M. Saied, 66 ans, a largement battu, selon ce sondage réalisé par l'institut Sigma Conseil, l'industriel libéral Ayachi Zammel, qui n'a obtenu que 6,9% des voix, et l'ancien député de la gauche panarabe, Zouhair Maghzaoui, dernier avec 3,9% des suffrages.

